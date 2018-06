Vlissingse drugsrijder voor de derde keer betrapt

Met dit apparaat wordt drugs in het speeksel getest (foto: Omroep Zeeland)

Een agent zag de Vlissinger 10.45 uur rijden over de Wijdaustraat in Middelburg. Omdat de man al twee keer eerder betrapt was op rijden onder invloed van drugs besloot de agent hem opnieuw te controleren. En ook bij deze nieuwe speekseltest bleek dat de man drugs had gebruikt.

Bloedmonster

Uit een ademtest bleek dat hij niet had gedronken. De 30-jarige Vlissinger is aangehouden en bij hem werd door een GGD-arts een bloedmonster afgenomen. Dat is opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut voor nader onderzoek naar de soort drugs en de hoeveelheid die de man had gebruikt.

De auto is in beslag genomen en door een takelbedrijf weggehaald. De officier van justitie zal, mede op basis van het bloedonderzoek, besluiten wat er vervolgens met de auto en met de automobilist wordt gedaan.