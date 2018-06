Recordopbrengst voor Delta Ride for the Roses

Dat er dit jaar meer was opgehaald dan vorig jaar werd gisteren al bekendgemaakt, tijdens de jubileumeditie van de Midden-Zeeland route van de Delta Ride for the Roses. In tegenstelling tot vorig jaar werd er geen tussenstand gemeld, maar organisator Eddie Bogaert uit 's-Gravenpolder kon het niet laten om een tipje van de sluier alvast op te lichten, namelijk dat op dat moment al die 150.000 euro was overtroffen.

Geen wedstrijd

De Delta Ride for the Roses is geen wedstrijd, maar een fietsrit in de strijd tegen kanker. Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de tocht een roos, die symbool staat voor een morgen voor iedereen. Vrijdag is het evenement al afgetrapt met de Ladies Night Ride in Goes, een fietsrit speciaal voor vrouwen die volgend jaar dus ook navolging krijgt in Terneuzen, en vandaag werd er ook in Zeeuws-Vlaanderen gefietst. In totaal hebben er 6273 deelnemers meegefietst dit weekend.

Drukte bij Ride for the Roses in Terneuzen (foto: J.J. de Bakker)

De opbrengst is dus een nieuw record, maar mede dankzij het mooie weer zat ook de sfeer er goed in. Bogaert kan dan ook niet anders dan tevreden terugkijken op drie dagen Delta Ride for the Roses. En ook voor de deelnemers kunen tevreden zijn over het geld dat zij bij elkaar hebben gefietst.

Overigens leken vanmorgen even enkele losgeslagen koeien nog roet in het eten te gooien. Zij denderden af op de route van de Delta Ride for the Roses en het kostte onder anderen de boer, meerdere politieagenten en enkele omstanders veel moeite om ze de goede kant op te dirigeren. Dat lukte uiteindelijk en de fietsers konden ongehinderd doorrijden.

Sfeerverslag

Komende maandag zendt Omroep Zeeland in het programma Evenement van de Week naar een sfeerverslag uit van deze jubileumeditie van de Delta Ride for the Roses.

