GOES wint van Be Quick en promoveert naar Derde Divisie

De eerste kans in de wedstrijd was voor Be Quick 1887, maar keeper Meulmeester was alert en voorkwam zo een tegentreffer voor GOES. Vervolgens kreeg GOES al snel een tegenslag te verwerken, toen aanvaller Erwin Franse geblesseerd het veld moest verlaten. Remon de Vlieger, die evenmin helemaal fit was bij aanvang van de wedstrijd, nam zijn plaats in.

Bijna eerste treffer voor Van de Woestijne

In de 21e minuut maakte vervolgens Van de Woestijne bijna de eerste treffer voor GOES, maar de bal kaatste via de onderkant van de lat terug het veld in. Vijf minuten later was het echter alsnog raak. Op aangeven van Remon de Vlieger schoot Tim de Winter de bal binnen voor GOES.

Zo'n tien minuten voor rust kreeg Rick de Punder namens GOES zelfs de kans om de score te verdubbelen. Het geluk was echter ook deze keer niet aan de zijde van GOES, want de bal belandde op de paal. Beide ploegen gingen dus bij een 0-1 stand op het scorebord de kleedkamers in.

Grote kans

In de tweede helft bleef GOES drukzetten. Dat resulteerde in de 52e minuut in een heel grote kans voor spits Daniël Wissel. Hij miste echter oog in oog met de doelman, waardoor GOES nog steeds allesbehalve veilig was. GOES bleef echter het spel bepalen en dat leidde in de 73e minuut in een goal van De Punder. In de laatste minuten kreeg Be Quick nog verschillende kansen, maar keeper Brian Meulmeester hield GOES op de been. Op die manier gaat GOES evenals Hoek volgend jaar in de Derde Divisie spelen.

De spelers van GOES vieren feest na de promotie naar de Derde Divisie (foto: Orange Pictures)

Scoreverloop

0-1 Tim de Winter (26)

0-2 Rick de Punder (73)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker, De Punder (Haghayegh/87), Hollemans, Van de Woestijne, Franse (De Vlieger/14) (Rentier/84), Wissel, De Winter