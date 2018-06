Open tuinenweekend Veere zorgt voor bijzondere ontmoetingen

José Claassen aan de Zanddijkseweg is met haar man een van de deelnemers. "We zijn normaal gesproken erg gesteld op onze privacy", zegt ze lachend. "Er staan hoge heggen om onze tuin. Maar we moesten een keer meedoen omdat mensen van de organisatie iets van ons tegoed hadden. Maar het is leuk om te doen, en je steekt er ook nog wat van op."

Oude herinneringen

Voor de 81-jarige André in 't Anker was het bezoek aan de Zanddijkseweg heel speciaal. "Ik ben hier geboren en getogen, en mijn ouders en grootouders hebben hier gewoond", vertelt hij. "Mijn moeder had hier een winkeltje en mijn vader deed veel in de tuin. Hij was er erg precies mee." In 't Anker herkende niet veel meer. "Het huis is in de oorlog verwoest, maar delen van de tuin kan ik me nog goed herinneren hoor."

Eenmalige deelname

Hoe leuk ze het ook vond, voor José Claassen blijft het bij een deelname aan het open tuinenweekend. "Het was een mooi, maar voor ons eenmalig evenement", lacht ze. "Je steekt er een hoop tijd in om de tuin helemaal op orde te krijgen, maar gelukkig konden de bezoekers het erg waarderen."