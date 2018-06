Uitslagen amateurvoetbal 10 juni

(foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie/Hoofdklasse

GOES is met 0-2 te sterk voor Be Quick 1887 en promoveert naar de Derde Divisie. In Haren scoorden Tim de Winter en Rick de Punder voor de Goesenaren, die voor het eerst in de clubgeschiedenis op dit niveau zullen uitkomen.

2e klasse/3e klasse

Philippine houdt bijna de hele eerste helft stand tegen SvSSS uit Udenhout, maar krijgt vlak voor rust de eerste tegengoal te verwerken. Na rust gaan de sluisdeuren open en loopt de thuisploeg nog uit naar 6-0, waardoor Philippine het seizoen afsluit met een afgetekende nederlaag. Volgend seizoen komt Philippine dus opnieuw in de 3e klasse uit.

3e klasse/4e klasse

Breskens speelt bij winst op VVR tegen Hontenisse in de finale voor een plekje in de 3e klasse. De uitslag van VVR-Breskens is pas rond 20.00 uur bekend.

4e klasse/5e klasse

Bizarre ontknoping bij de wedstrijd tussen Hulsterloo en Vivoo. Vivoo komt in de verlenging op een 2-3 voorsprong, maar krijgt vervolgens twee rode kaarten, waarna Hulsterloo nog met 4-3 wint.