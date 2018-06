Deel dit artikel:











Motorrijder rijdt vol tegen kerende automobilist en raakt gewond

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Tholen. De bestuurder van die auto wilde keren, maar zag daarbij de motorrijder over het hoofd. Die kon niet meer op tijd stoppen en reed vol tegen de auto aan.

De auto en de motor zijn meegenomen door een bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 16.20 uur op de Postweg bij Tholen, ter hoogte van de Eeweg. Twee ambulances, de politie en de traumahelikopter uit Rotterdam werden opgeroepen, maar de traumahelikopter bleek bij nader inzien niet meer nodig en is dan ook niet meer ter plaatse gekomen. Naar het ziekenhuis De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf heeft de auto en de motor weggesleept. De weg was daarom even afgesloten voor het verkeer. Motorrijder gewond bij aanrijding met auto in Tholen (foto: HV Zeeland)