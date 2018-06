Dolle vreugde bij GOES na 'bizar seizoen'

Tim de Winter, die voor de openingstreffer zorgde tegen Be Quick weet niet wat hij meemaakt. "Aan het begin van het seizoen had ik dit echt niet verwacht. Eerst de beker, nu promotie. Het is een geweldig jaar." Rick de Punder was de andere doelpuntenmaker aan de kant van GOES. "Ik ben natuurlijk niet de enige die heeft gescoord, maar dit is prachtig."

Naar Derde Divisie

Verdediger Jan Paul van Hecke neemt met promotie afscheid van GOES. Hij vertrekt naar NAC Breda. "Bizar dit. We doen het gewoon met z'n allen. Dat is zo mooi." Ook Erwin Franse, die al na een kwartier uitviel met een blessure, kon weer lachen na de wedstrijd. "Ik baalde natuurlijk ontzettend en wist meteen dat het mis was. Maar we zijn twee keer op rij gepromoveerd. Bizar, want we zijn zonder verwachten het seizoen ingegaan."

Trainer Rogier Veenstra promoveert in zijn eerste seizoen als trainer van promovendus GOES naar de Derde Divisie. "Ongelofelijk. We hebben het gewoon geflikt." Over de vraag of hij bij GOES blijft hoeft Veenstra niet lang na te denken. "Daar kan ik nog niets over zeggen", zegt hij eerst voor de grap. "Nee hoor, ik heb veel jongens gevraagd of ze ondanks interesse van andere clubs wilden blijven. Dan zou het gek zijn als ik zelf zou vertrekken. We gaan de Derde Divisie in."

