Gewonde bij steekpartij in azc Middelburg, verdachte opgepakt

Gewonde bij steekpartij in azc in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Het steekincident gebeurde rond 19.00 uur. Hulpdiensten hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het traumateam heeft geassisteerd bij het stabiliseren van het slachtoffer en daarna werd die met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hulpdiensten verleenden eerste hulp, er werd ook een traumahelikopter opgeroepen (foto: HV Zeeland)

Meerdere eenheden van de politie hebben na de steekpartij de omgeving van het azc doorzocht, op zoek naar de voortvluchtige verdachte. De politie voert nu onderzoek uit naar de toedracht van de steekpartij.

De verdachte werd rond 19.30 uur aangehouden op de Stromenweg. Waarschijnlijk gaat het om degene die na de steekpartij in het azc aan de Laurens Stommesweg was gevlucht, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. De verdachte zit nu vast in een politiecel en wordt later verhoord.

Grootschalige zoekactie

In november werd in hetzelfde azc ook iemand neergestoken. Ook toen vluchtte de verdachte weg. Ondanks een grootschalige zoekactie door politieagenten bleef de 29-jarige verdachte toen lang uit handen van de politie. Toen was een ruzie tussen dader en slachtoffer de aanleiding. Of dat conflict ook te maken heeft met deze steekpartij is niet bekend.

