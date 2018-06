Voormalig 'imam' Haselhoef omgekomen bij ongeluk

Abdullah Haselfhoef aan het woord tijdens een debat (foto: ANP)

In 2006 is hij weggegaan uit Krabbendijke, na een reeks gevallen van vandalisme en dierenmishandeling. Zo brandde zijn kippenstal af en werd zijn paard mishandeld. Hij woonde nu al enige tijd in Dordrecht.

Gesjoemeld met toeslagen

In 2011 kwam Haselhoef in opspraak door meerdere fraudezaken. Hij had jarenlang gesjoemeld met toeslagen voor kinderopvang. In totaal zou hij ruim twee miljoen euro te veel hebben ontvangen aan uitkeringen en toeslagen. Hij werd in 2016 veroordeeld tot 20 maanden celstraf.

Haselhoef is vannacht omgekomen bij een ongeluk met een spookrijder op de A16 bij Breda. Hij is 49 jaar geworden. Ook de bestuurder van de andere auto, een 27-jarige man uit Litouwen, kwam daarbij om.

Politie doet onderzoek na ongeluk met een spookrijder op de A16 waarbij twee mensen omkwamen (foto: ANP)

Het ongeluk gebeurd om 03.45 uur op de A16 van Breda naar Antwerpen. Dat het ongeluk werd veroorzaakt door een spookrijder staat volgens de politie vast, maar wie van de twee bestuurders nu de spookrijder was, is onduidelijk.

Verdiepen in de islam

Regilio Frank Haselhoef werd in Paramaribo geboren en groeide op in Den Haag. Hij was de zoon van een Joodse vader en een islamitische moeder, maar groeide op met zijn moeder doordat zijn ouders scheidden toen hij twee was. In zijn studietijd begon hij zich te verdiepen in de islam.

Abdullah Haselhoef beweerde een imam te zijn, maar heeft geen imam-opleiding afgerond (foto: ANP)

Jarenlang beweerde hij een imam te zijn. Later bleek dat niet te kloppen, hij nooit een imam-opleiding afgerond. Ook veroorzaakte hij opschudding toen hij zei dat homo's volgens de Koran de doodstraf moeten krijgen als ze worden betrapt door minstens vier getuigen. Daarvoor bood hij later zijn excuus aan.

Herdenkingsdienst

Volgens de discussiesite NieuwWij.nl wordt er waarschijnlijk morgen een herdenkingsdienst voor hem wordt gehouden in de Haagse Nurul-Islam moskee.

