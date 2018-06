Klussende studenten dringen door tot landelijke finale

KlusmetPlus verhuurt studenten aan ouderen om klussen te laten doen. Zoals computerles geven, schoonmaken of de tuin doen. De ouderen betalen de studenten vijf euro per uur, en een vergoeding aan KlusmetPlus. Die vergoeding is afhankelijk van de zwaarte van de klus.

Gebrek aan mantelzorgers

Jordi van der Meijden is een van de studenten achter het bedrijf. "We hebben inmiddels meer dan tachtig studenten die we in kunnen zetten, maar nog niet voldoende klanten", zegt hij. "We kwamen op het idee door verhalen in de krant over een gebrek aan mantelzorgers."

'We gaan voor de winst en ondertussen bouwen we ons bedrijfje verder uit.'

Jordi is positief over de kansen om de landelijke finale te winnen. "We zijn het enige bedrijf dat een dienst levert, en dan ook nog speciaal voor ouderen. We hebben dus een hoge gunfactor. We gaan echt voor de winst, en ondertussen bouwen we ons bedrijfje verder uit. Ik zie wel kansen om hier later mijn brood mee te verdienen."