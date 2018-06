Zeeland wordt wakker: steekpartij, studentenbedrijf en open tuinen

Hulpdiensten verleenden eerste hulp, er werd ook een traumahelikopter opgeroepen (foto: HV Zeeland)

Steekpartij Middelburg

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg is een van de bewoners ernstig gewond geraakt.

Student van KlusmetPlus aan het werk in de tuin (foto: Omroep Zeeland)

Studentenbedrijf

Het studentenbedrijf KlusmetPlus, van het Hoornbeeck College in Goes, is doorgedrongen tot de landelijke finale van de beste Student Company van het jaar. Die wordt vandaag gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. KlusmetPlus verhuurt studenten aan ouderen om klussen te laten doen. Zoals computerles geven, schoonmaken of de tuin doen.

Bezoekers bekijken een van de deelnemende tuinen. (foto: Omroep Zeeland)

Open tuinen

In Veere zijn dit weekend de open tuinendagen gehouden. Op tien plaatsen in het stadje konden mensen tuinen bezoeken waar ze anders niet zomaar terecht kunnen. En daar kwamen niet alleen tuinliefhebbers op af, maar in sommige gevallen ook de oud-bewoners, die nieuwsgierig waren naar hoe hun oude tuin er nu bijligt.

Libelle vliegt boven poel in Biggenkerke (foto: Pieter Kole uit Schore)

Het weer

Maandag zijn er perioden met zon. Het blijft droog. Er waait een matige en in de avond vrij krachtige en mogelijk krachtige noordoostenwind. Het wordt 20 graden aan zee en 23 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.