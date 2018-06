Veilig broeden op een plastic eiland

Het eiland, een rechthoekige bak van kunststof, is makkelijk in elkaar te zetten en weer uit elkaar te halen. Het Zeeuwse Landschap en stichting Kustvogelbroedfonds plaatsten het in 2016. Ze wilden visdiefjes en andere vogelsoorten een plek bieden waar ze ongestoord kunnen broeden. Door toenemende recreatiedrukte en bedreigingen als de vos is het voor de zogenoemde grondbroeders steeds moeilijker om veilige broedplekken te vinden.

Visdiefjes en kokmeeuwen vinden op dit eiland een veilige plek om te broeden (foto: Omroep Zeeland)

Ratten en vossen

"Voor de derde keer op rij gaat het goed, er zitten nu 100 broedparen van kokmeeuwen en verder broeden er visdiefjes. Hier in de buurt zitten veel ratten en tientallen vossen. Die hebben blijkbaar geen zin om naar het eiland te komen. Althans wij hebben nog nooit sporen ontdekt van vossen die er geweest zijn", zegt Hein Vermin, terreinbeheerder bij Het Zeeuwse Landschap.

Terreinbeheerder Hein Vermin telt de broedparen (foto: Omroep Zeeland )

Op de drijvende bak liggen buizen, waarin de jongen kunnen schuilen als er toch een rover in de buurt komt. Gaas voorkomt dat ze in het water vallen. Vermin: "De proef is geslaagd. Het idee erachter was dat als het zou mislukken, we het eiland zouden weghalen en naar een andere plek zouden brengen, maar dat is niet nodig."

Volgens Vermin hebben ook andere natuurorganisaties de voordelen van het plastic eiland ontdekt. Op Neeltje Jans ligt er één en ook bij DOW in Hoek drijft een plastic eiland. Ook daar zijn het vooral visdiefjes die er broeden.