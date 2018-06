Deel dit artikel:











Poolbiljarters Goes na thriller landskampioen

De poolbiljarters van Sport Pub Goes hebben hun titel in de eredivisie geprolongeerd. In een rechtstreeks duel wonnen de Goesenaren van directe concurrent Valk HOB Weert met 4-3.

Poolbiljarters Sport Pub Goes weer landskampioen (foto: KNBB) Voorafgaand aan de laatste wedstrijd hadden beide ploegen evenveel punten. De koppelwedstrijd werd door Sport Pub Goes gewonnen waardoor de titel in de eredivisie geprolongeerd werd. In het team spelen onder andere Europees kampioen Ivo Aarts, Cliff Castelein en Tim de Ruyter. Sport Pub Goes heeft nu twee landstitels en tweemaal de landelijke beker gewonnen. Lees ook: Stabiel en hecht team gaat opnieuw voor landstitel

