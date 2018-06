Hierom kiezen steeds meer mensen voor een warmtepomp

Eric Snoeck is blij met zijn warmtepomp. "Het is een hybride warmtepomp waarbij wij ook nog deels gas kunnen gebruiken. Wij zijn er blij mee want de Groningse velden gaan natuurlijk dicht en men wil van het gas af." Toch denkt Snoeck niet dat het gas binnen nu en tien jaar ineens verdwijnt. "Gas blijft er nog wel een tijdje maar op deze manier zijn wij klaar voor de toekomst."

En voor die toekomst zijn er twee soorten warmtepompen. De hybride-variant die dus deels nog op gas werkt en de volledige elektrische pomp. Volgens Daniël Lodders van energiebedrijf Saman uit Zierikzee doen beide pompen het goed al is de hybride nog net iets aantrekkelijker. Die is namelijk goedkoper en kan makkelijk aangesloten worden op de bestaande leidingen. Dat is, volgens Lodders, bij de volledig elektrische warmtepomp wel anders:

Welke pomp je als consument uiteindelijk ook neemt, ze moeten natuurlijk wel geïnstalleerd kunnen worden. Daarom worden cv-monteurs nu omgeschoold. Marcel van Damme is zo iemand. "Tot voor kort zat ik nog in de cv's maar je merkte dat er een omslag was. Deed ik bij wijze van spreke voorheen elke dag een cv-ketel de laatste tijd waren dat er nog maar zo'n twee per week."

Aan warmtepompen zitten voor- maar ook nadelen. Eén daarvan is dat je een ventilator in je tuin of op je balkon krijgt. Die zuigt de lucht naar binnen om er warmte uit te halen. Maar dat maakt natuurlijk wel geluid:

Op dit moment kost een gemiddelde hybride warmtepomp rond de vijfduizend euro en een volledige elektrische warmtepomp begint vanaf zo'n zevenduizend euro. De overheid heeft er honderd miljoen euro subsidie voor gereserveerd waarvan een derde nu op is. Met de subsidie kun je een klein deel van de kosten terugkrijgen maar de grootste klap geld blijft voor rekening van de eigenaar.