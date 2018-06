Vlaamse plasticvangers moeten afval in Westerschelde voorkomen

De Mr. Trash Wheel, een plasticvanger in Baltimore. (foto: Dicklyon via Wikipedia)

De Vlaamse Waterweg - de overheidstak die waterwegen in Vlaanderen beheert - wil in de lente van 2019 op acht locaties in het Scheldebekken plasticvangers plaatsen.

"We doen eind juni een oproep naar bedrijven en vzw's om zo'n installatie voor te stellen", zegt projectingenieur Frederik Van Overloop van de Vlaamse Waterweg. Na een jaar wordt beslist of de proef geslaagd is en de plasticvangers aangekocht worden.

Wat voor plastic drijft er in de Schelde?

Op dit moment wordt het plasticafval in de Schelde in kaart gebracht. Uit de eerste bevindingen blijkt dat er vooral folies in de Schelde drijven, gevolgd door winkelzakjes, snoep- en chipsverpakkingen, het kunststoflaagje van maandverband, inbrenghulzen van tampons, occasioneel wat drankflesjes of lege bussen afwasmiddel.

In de Rotterdamse haven liggen drie drijvende platforms, zogenaamde winningsplatforms, die moeten voorkomen dat plasticafval de Noordzee instroomt. (foto: ANP)

Afvalvangers voor rivieren bestaan al langer, je vindt ze bijvoorbeeld in de Seine in Parijs of in Baltimore in de Verenigde Staten, maar ook in de haven van Rotterdam liggen zogenoemde 'winningsplatforms' die moeten voorkomen dat plasticafval vanuit de Nieuwe Maas de Noordzee instroomt.