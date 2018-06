Kernreactor Doel 4 wordt weer opgestart

Luchtfoto van de Belgische kerncentrale Doel (KCD) aan de Schelde. (foto: ANP)

Om 9.30 uur werd begonnen met de voorbereidingen om de kernreactor weer in gebruik te kunnen nemen. "Om een kernreactor op te starten moet je een standaardprocedure doorlopen met een hele reeks tests en controles", legt woordvoerder Nele Scheerlinck uit. "Als die succesvol zijn afgerond, kan de reactor weer aan het net worden gekoppeld. Dat zou in de loop van de dag moeten gebeuren."

De kernreactor kwam stil te liggen door een defect aan de vermogensregeling van de stoomturbine in niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dat defect is inmiddels opgelost. Doel 1 ligt sinds eind april stil vanwege een lekkage in het koelsysteem in het nucleaire gedeelte, de andere reactoren zijn buiten gebruik vanwege onderhoud.

