Deel dit artikel:











Kersverse derdedivisionist GOES trekt Nguyen aan

Derdedivisionist GOES heeft voor volgend seizoen Hiep Nguyen aangetrokken. De aanvallende middenvelder uit Yerseke is volgens bestuurslid Hugo Barends de laatste speler die aan de selectie voor het nieuwe seizoen wordt toegevoegd. Nguyen heeft in Zeeland een verleden bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ) en speelde de afgelopen jaren in de jeugd bij Sparta.

Trainer Rogier Veenstra spreekt de selectie van GOES toe (foto: Rene van der Vliet) Nguyen is de zevende nieuwe speler voor GOES. Mart de Kroo, Jarreau Manuhuwa, Steve Schalkwijk (allen VC Vlissingen), Roycel James (Halsteren), Ruben Besuyen (Hoek) en Jesse Bank (Kloetinge) spelen volgend seizoen ook met de Bevelandse club in de Derde divisie. Daar tegenover staat het vertrek van Jan Paul van Hecke (NAC Breda), Francis Kabwe Manengela (Halsteren), Yannick van de Woestijne (De Meeuwen), Nando Pijnenburg (Kloetinge)