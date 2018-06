Gedwongen opname geëist voor bedreiging Aboutaleb

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte zou de burgemeester van Rotterdam in een whatsapp-gesprek hebben bedreigd. De verdachte heeft een gezin en wordt begeleid door het Leger des Heils. In een gesprek met zijn begeleider zou hij de bedreiging hebben geuit. Het Leger des Heils stapte daarop naar de politie en die arresteerde hem. De verdachte zit al sinds januari in voorarrest in Torentijd in Middelburg. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft destijds aangifte gedaan van de bedreiging.

'Ik ga als Ajacied niet naar een Feyenoordstad'

De verdachte zei tijdens de rechtszaak dat hij weliswaar gedreigd heeft Aboutaleb iets aan te doen en om zichzelf daarna van het leven te beroven, maar ontkende dat hij dat daadwerkelijk zou doen. "Ik zeg van alles, maar zou het nooit doen." Ook zou hij nooit naar Rotterdam gaan, omdat hij een Ajacied in hart en nieren is. De verdachte had nooit verwacht dat zijn uitlatingen bij iemand anders dan zijn begeleider terecht zouden komen. Het Leger des Heils heeft eerder laten weten spijt te hebben van de melding van het dreigement.

De man zou Aboutaleb hebben bedreigd, omdat hij gefrustreerd is over bepaalde zaken in de samenleving. Zo noemde hij Leefbaar Rotterdam als voorbeeld, dat uit de coalitie in Rotterdam wordt gehouden.

Uit het psychiatrisch rapport blijkt dat de kans op herhaling van verbale bedreigingen groot is als de verdachte niet behandeld wordt. De kans op uitvoering van de dreigementen zou klein zijn. Verder wordt in het rapport vermeld dat de bedreiging de verdachte niet kan worden aangerekend, omdat hij ontoerekeningsvatbaar is.

Advocaat vindt opname niet nodig

De advocaat van de verdachte vindt plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis onwenselijk, omdat de man geen gevaar voor zichzelf is. Zijn cliënt heeft hulp nodig om zijn leven op orde te krijgen en voor zijn cannabisverslaving. Ook is de verdachte geen gevaar voor anderen, omdat de kans op uitvoering van de bedreigingen klein is.

De advocaat wil dat zijn cliënt onder toezicht van de reclassering ambulante hulp krijgt, waarbij hij alleen tijdens de behandelingen in een verpleeghuis verblijft.