'Bij MLTC in Middelburg is altijd iets te doen'

Tennisvereniging MLTC in Middelburg is met zo'n 600 leden de grootste van Zeeland. De club heeft twaalf banen, 34 teams die competitie spelen en er worden diverse toernooien georganiseerd. 'Bij MLTC is eigenlijk altijd wat te doen', zegt voorzitter Jan Sanders. De vereniging staat deze week centraal in het sportprogramma Onze Club.

Presentator Jan-Jaap Corré krijgt bij MLTC training van Remco Maandag, die al jaren les geeft bij de vereniging. Maandag geeft vooral aandacht aan de backhand. "Dat is altijd de moeilijkste slag voor mensen die jaren niet gespeeld hebben." Bij de training wordt toegewerkt naar de battle waarin Jan-Jaap aan het eind van het programma de Amerikaanse drill doet tegen deskundige én trainer Marcel van Sabben. Puntentelling Van Sabben geeft eerst nog uitleg over het tennis. Hij laat zien dat er speciale ballen zijn voor kinderen, welke rackets gebruikt worden en hoe de puntentelling in het tennis tot stand is gekomen. Clubicoon Marjolein Kodde-Cijsouw kijkt terug op haar carrière als actief tennisser, maar vooral op de jaren waarin ze op Walcheren aan vele honderden tennissers les gaf. Deskundige Marcel van Sabben en presentator Jan-Jaap (foto: Omroep Zeeland) Vrijwilliger van de week is Bert van Sabben, die al tientallen jaren actief is bij MLTC. Hij verzorgt onder andere de ballen voor alle competities en deze keer ook voor de battle, Zoals elke week komen ook de jeugdtalenten aan het woord. Deze keer zijn dat Arthur Geels en Milo Bonte, die allebei competitie spelen voor MLTC. Ze laten zien wat ze het allerbest kunnen. Milo Bonte (links) en Arthur Geels zijn twee talenten van MLTC in Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Onze Club is iedere zondag te zien bij Omroep Zeeland op televisie. De uiztending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Op www.omroepzeeland.nl/onzeclub zijn alle afleveringen terug te kijken.