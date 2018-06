Deel dit artikel:











Geen origami: politie neemt creditcardmes van 16-jarige in Zaamslag in beslag

De politie heeft zaterdagnacht bij een 16-jarige jongen in Zaamslag een 'creditcardmes' in beslag genomen. Agenten gingen in eerste instantie op een vechtpartij in de Terneuzensestraat af, maar die was al afgelopen toen ze arriveerden. Een getuige wees hen naar de 16-jarige jongen die mogelijk een mes bij zich zou dragen.

Geen origami, maar een heus mes. (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Toen de agenten de jongen ernaar vroegen, liet hij het mes zien. Het mes, een Iain Sinclair Cardsharp Credit Card Knife, lijkt ingeklapt op een bankkaart, maar is vlijmscherp. Het weegt 13 gram en is uitgeklapt 6,5 centimeter lang. Het valt niet in de categorie legale zakmessen, legt de politie op Instagram uit. "Messen in dergelijke constructies zoals getoond vallen onder heimelijke wapens en worden zelfs zwaarder bestraft. Mag dus niet!" Instagrampost van politieteam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Na een verklaring en een proces-verbaal, mocht de jongen naar huis. Het mes is in beslag genomen. Vorig jaar meldde het Haarlems Dagblad dat de creditcardmessen een ware plaag op Schiphol vormden. In vier maanden tijd waren bijna 900 messen in beslag genomen. Volgens de krant zit op dit illegale wapenbezit een boete van 150 euro.