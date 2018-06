Celstraffen voor gewelddadige diefstal in Nollebos

Politie doet sporenonderzoek (archief) (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer reed in februari in de Sterkenburg in Vlissingen, toen hij midden in een ruzie terecht kwam. Binnen de kortste keren stonden de mannen om zijn auto, waarna hij klappen kreeg. Ook werd er geld uit zijn portemonnee gestolen.

Niet veel later dwongen de daders hem naar het Nollebos te rijden, waarbij hij bedreigd werd met een echt lijkend wapen. De jonge man zegt dat hij op gegeven moment kon ontsnappen en de politie wist te bellen. Later bleek op de huisartsenpost dat hij letsel had.

De officier van justitie eiste twee weken geleden 30 maanden cel voor de één en 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, voor de andere verdachte. Met het noemen van 'carjacking' zette de officier hoog in. Carjacking wordt veel zwaarder bestraft dan straatroof.

De rechter veroordeelde de mannen uiteindelijk voor diefstal met grof geweld en legde straffen op van 24 maanden onvoorwaardelijk, en 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. De rechter hield er bij haar uitspraak rekening mee dat beide mannen al een flink strafblad hebben.