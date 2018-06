Geen tijd voor feestje bij Elopak; het is te druk

Elopak in Terneuzen (foto: Elopak)

Voor het inplannen van de bedrijfsfeesten wordt er gekeken naar de periode waarin de minste orders binnen komen. "Normaal is juni een rustigere maand, maar dat kunnen we dit jaar niet zeggen. De orders blijven maar komen. Op een gegeven moment moet je er dan toch voor kiezen om het feest te verplaatsen", zegt ze.

Geen feest, maar werken

Werknemers en oud-werknemers die dit weekend uitgenodigd waren, snappen de situatie en reageren positief, zegt woordvoerder Inge Eggermont van Elopak. "De drie ploegendiensten die eigenlijk voor dit weekend gepland stonden, worden dus opgeroepen om te komen werken. Het is vervelend om het feest nu niet door te laten gaan, maar we willen ook geen klanten teleurstellen. Daar leven we van."

Het feest wordt in september ingehaald. "De opzet blijft hetzelfde. We maken er een groots feest van ter ere van ons vijftig jarig bestaan, maar ook ter ere van het 35-jarig bestaan van onze dochteronderneming Elocoat. Het duurt dus nog even, maar we gaan er vanuit dat het dan een net zo groot en gezellig feest wordt."