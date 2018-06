Deel dit artikel:











Verdachten cocaïnesmokkel haven Vlissingen langer vast

Vier mannen die ervan verdacht worden dat ze negentien kilo cocaïne ingevoerd zouden hebben vanuit Colombia naar Nederland moeten langer vast blijven zitten. Een 26-jarige man uit Middelharnis en een 31-jarige Colombiaan werden op 25 februari met negentien pakketten coke in een bestelauto betrapt in de Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost.

Politie vindt 22 kilo cocaïne in Vlissingen (foto: Politie) De twee andere verdachten, een 37-jarige man uit Middelharnis en een 30-jarige man uit Sommelsdijk, waren op dat moment niet in Vlissingen, maar zouden wel betrokken zijn geweest bij voorbereidende handelingen. Zo zou één van de verdachten zijn auto beschikbaar hebben gesteld om de drugs uit Vlissingen op te halen. De Bijleveldhaven in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland) Het onderzoek van Openbaar Ministerie is inmiddels afgerond. Wel worden op verzoek van één van de advocaten nog vier getuigen gehoord. Het gaat om douanemedewerkers die meer zouden kunnen vertellen over de aanhouding van de verdachten. Geschreeuw en agressie in de rechtszaal Overigens eindigde de zitting met enig tumult. Eén van de verdachten moest in bedwang gehouden worden door de aanwezige politie omdat hij een medeverdachte wilde aanvliegen. De boze verdachte schreeuwde niets met de zaak te maken te hebben en er onterecht bijgelapt te zijn. Ook de vriendin van de woedende verdachte mengde zich in de discussie. Zij riep vanaf de publieke tribune dat ze door de verdachte die haar vriend beschuldigt, een miskraam had gekregen. Op 11 oktober wordt de rechtszaak inhoudelijk behandeld.