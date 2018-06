Hoeve Veldzicht en boer Adrie zijn één

Van Strien schonk Hoeve Veldzicht in Wolphaartsdijk aan de stichting en is daarmee de laatste uit de familie Van Strien die er ruim 300 jaar boerde.

Boer van Strien van Hoeve Veldzicht (foto: Omroep Zeeland)

Was het leuk om op deze hoeve op te groeien?

"Ja, er waren altijd veel mensen. Ik had drie zussen en een broer. En er werkten zeven arbeiders en vier paardenknechten. We hadden veel paarden, die waren nodig voor het ploegen. Met 72 hectare was dit toen een grote boerderij. Ik ben mee gaan helpen toen ik 14 was. Ik wilde ook boer worden, heb ook hogere landbouwschool gedaan. "

Driehonderd jaar lang boerden er Van Striens hier. U bent de laatste. Jammer ?

"Ja, maar dat is ook mijn eigen schuld. Ik ben nooit getrouwd. Jaren geleden hebben we het land verkocht, 72 hectare. Toch had ik graag gezien dat hier iemand was blijven boeren. Dan had ik nog wat kunnen helpen. Boeren was mijn hobby, een prachtig vak. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig heel anders gaat, Veel meer regels."

Adrie in vroeger jaren achter het stuur, met links zijn broer en staand vader Van Strien. (foto: Familie Van Strien)

Wat zijn nu uw hobby's?

"Ik ben mijn hele leven al gek van trekkers. Die knap ik zelf op. Ik heb veel ploegwedstrijden gedaan. Ploegen is een kunst op zich. Maar tegenwoordig is de concurrentie moordend. En ik word ouder en ben niet meer zo mobiel. Door een hersenbloeding heb ik last van mijn been. Maar ik krijg hulp, en fysiotherapie. En ik wil toch nog wel een beker proberen te winnen. Blijven volhouden, zeg ik altijd maar."

De gerestaureerde kap van Hoeve Veldzicht (foto: Omroep Zeeland )

De bijgebouwen worden straks ook opgeknapt. Hoe vindt u dat ?

"Ik vind het geweldig. Zo blijft de boerderij toch bewaard voor later. Zelf had ik dit nooit kunnen betalen. Ik mag er blijven wonen zolang ik wil. En ik mag de schuur blijven gebruiken voor mijn trekkers en ploegjes. Ik hoop hier nog lang te kunnen wonen. Met zo'n uitzicht, je kunt ver kijken. Prachtig."