'Laat de natuur, de natuur: gebruik geen gif in de tuin'

Kauwtjes in vogelopvang de Mikke (foto: Omroep Zeeland)

"Zeker weten doen we het niet", zegt Coby Louwerse, "Maar als er zoveel vogels in één keer dood gaan, dan zou dat best eens gif kunnen zijn. Bij de opvang krijgen we alleen zieke dieren binnen, maar we krijgen wel vaak meldingen van dode vogels." De vogelopvang is nog bezig om melding van de 18 dode kauwen verder uit te zoeken.

Buxusrups

Daarom roept De Mikke nu op om minder bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken. "Zeker met alle commotie rond de buxusrups zijn mensen veel gif gaan gebruiken om het beest te bestrijden", zegt Louwerse. "Het is de natuur dat er beesten dood gaan. Maar wij mogen daar niet over gaan beslissen door het gebruik van gif. Laat de natuur de natuur."

