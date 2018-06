Tolhoek klimt met de besten omhoog in Dauphine

Antwan Tolhoek (foto: Orange Pictures)

Tolhoek was de beste Nederlander in het eindklassement. Hij kijkt terug op een mooie week. "Dat ik dag in, dag uit met de toppers omhoog kon, had ik wel gehoopt, maar zeker nog niet verwacht."

De Yersekenaar mistte het grootste gedeelte van het seizoen door een slepende knieblessure. Daardoor kon hij in mei niet meedoen aan de Ronde van Italië.

Geen Tour, hopelijk Vuelta

Het Criterium du Dauphiné is één van de belangrijkste voorbereidingskoersen voor de Tour de France. Toch is de kans klein dat Tolhoek op 7 juli aan de start staat van de Tour. "Andere renners bij de ploeg zijn daarvoor in beeld. Ik richt me op de ronde van Spanje, later dit jaar."

Lees ook: