Schoffeert Europarlementariër de Zeeuwen op Twitter?

Europarlementariër Wim van de Camp (CDA) gebruikt de Zeeuwen voor een vergelijking in een tweet. Op weg naar Straatsburg noemt hij Nederland 'steeds meer het Zeeuws Meisje van de EU'. Daarbij plaatste hij emoticons van een meisje met bril en hazentanden. Moeten we ons beledigd voelen?

Oud-politicus en oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) neemt het voor de Zeeuwen op, met de reply: "Niets mis met een Zeeuws meisje, Wim". Weisglas is regelmatig in onze provincie door zijn bestuursfuncties, onder andere bij het Zeeuws Archief. Ook is hij jaarlijks aanwezig op filmfestival Film by the Sea.

Ook dagelijks provinciebestuurder Jo-Annes De Bat reageert: "Was het maar meer een Zeeuws meisje Wim, dan liep iedereen er hard voor."