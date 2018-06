Het strandje van Hansweert; lang verwacht, toch gekomen

Het strandje bij Hansweert wordt aangelegd. (foto: Omroep Zeeland)

"Nu hoeven we niet meer naar Wemeldinge", zegt een vrouw. Hansweert beschikte tot nu toe alleen over een strandje als het laag water was. Bij hoog water moesten badgasten genoegen nemen met een plekje op de dijk."

Vaak uitgesteld

Inwoners leken soms de moed al op te geven. "Het werd zo vaak uitgesteld, dat ik niet had verwacht dat het er nog zou komen", verzucht een vrouw. "Veel mensen waren al pessimistisch en bang dat Hansweert vergeten zou worden." Nu is het dan zo ver. De aanleg trok vanmiddag enkele tientallen mensen naar de dijk.

Kersverse wethouder Kees Verburg (PvdA) is blij met het strandje. "Ik was hier vier jaar geleden als raadslid al mee bezig." Dat het zolang heeft geduurd voor er ook echt een strandje lag, heeft volgens hem te maken met vergunningen. "Dat had wat meer voeten in aarde dan verwacht."

Op het strandje worden later een bankje en een prullenbak geplaatst. Daarna wordt het officieel geopend.

