Goes blij met de warmte uit het riool

Directeur Maarten Sas legt trots het nieuwe systeem uit. "Dit is een systeem waarbij we woningen verwarmen door warmte uit het riool te halen. Dat gebeurt met een dubbel systeem met buizen. Dat brengen we naar een warmtepomp en op dezelfde manier als we warmte uit bronnen in de grond halen, kunnen we dat ook met rioolwater doen."

Stank

Volgens hem zullen de inwoners geen last hebben van stankoverlast. "Dat kan niet. Er zitten buizen in de betonnen rioolbuizen gestort. Daar loopt een koelvloeistof doorheen. En met een warmtewisselaar wordt het water dan verwarmd de huizen ingestuurd."

Het appartementencomplex in Goes dat verwarmd wordt met rioolwater. (foto: Omroep Zeeland)

Maarten Sas en wethouder Derk Alssema zijn er bewust van dat het een pilot is. Daarom is voor de zekerheid ook een extra verwarming aangelegd voor het geval het riool niet genoeg warmte geeft.

Zwiterserland

Een man uit Zwitserland heeft het bedacht toen hij in de winter stoom uit het riool zag komen. Hij kwam op het idee om daarmee huizen te verwarmen. Sas is er blij mee. "Het is heel goed voor het milieu omdat we zelf die warmte niet hoeven op te wekken. Daardoor stoten we veel minder CO2 uit."

Het project in Goes is een pilot en wethouder Alssema hoopt dat het ook op andere plekken uitgevoerd kan worden. "We hopen er veel van te leren. Als je echt een gasloze samenleving wil, dan moet je soms ook nieuwe technieken toe durven passen."

