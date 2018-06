D66 nog steeds vaag over marinierskazerne

Salima Belhaj sprak maandagavond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg met een groep van zo'n dertig regionale D66-leden. Het was de bedoeling dat die bijeenkomst openbaar zou zijn, maar op verzoek van Belhaj gingen de deuren toch dicht voor buitenstaanders.

Zonder pottenkijkers

Het Kamerlid wilde liever zonder pottenkijkers met haar Zeeuwse partijgenoten van gedachten wisselen over het heikele onderwerp van de avond: de marinierskazerne. Die stap was nogal ongebruikelijk voor D66, waar veel vergaderingen in principe openbaar zijn.

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen krijgt in Den Haag steeds meer politieke tegenwind. De landelijke fracties van GroenLinks en de PVV hebben zich al uitgesproken tegen de verhuizing. De VVD is voor handhaving van het verhuizingsbesluit uit 2012.

In Zeeland hebben alle fracties in Provinciale Staten, ook D66, laten weten sterk voor de verhuizing te zijn. Maar regeringspartij D66 in Den Haag heeft zich nog niet uitgesproken voor of tegen de verhuizing.

Nog meer discussie

Ook Salima Belhaj, die voor D66 in de vaste Kamercommissie voor Defensie zit, gaf voorafgaand aan de bijeenkomst niet toe aan de wensen van haar Zeeuwse mede-democraten. "Ik vind dat we er een nieuwe discussie over moeten hebben, omdat op basis van de verhalen van de mariniers het heel vreemd zou zijn als je er als Tweede Kamercommissie niet nog een keer over gaat praten." Belhaj wil de reactie afwachten van staatssecretaris Visser van Defensie op 21 juni, volgende week donderdag.

