Middelburg zet zich vandaag schrap voor bezuinigingen

Ondanks waarschuwingen van de provincie Zeeland, die Middelburg onder verscherpt financieel toezicht heeft gesteld, lukte het de gemeente niet met een sluitende begroting voor 2018 te komen. De provincie kon niet anders dan de begroting vorige maand definitief afkeuren. "Het is nog nooit eerder voorgekomen dat we een begroting van een Zeeuwse gemeente definitief hebben afgekeurd", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Artikel 12

Vanwege de torenhoge schuld van 260 miljoen euro op een kleine 48.000 inwoners, wordt al jaren achter de schermen gesproken over een mogelijke artikel 12-status van de gemeente. Buurgemeente Vlissingen heeft al enkele jaren zo'n status. Bij een artikel 12-status komt een gemeente onder financieel toezicht van het Rijk en van de provincie, en moet een gemeente tot op het bot bezuinigen.

Laatste kans

Middelburg moet voor de zomervakantie toch een sluitende begroting opstellen. Daarvoor zijn voor de komende jaren extra inkomsten en flinke bezuinigingen nodig.

Opvallend is dat de nieuwe bestuurscoalitie in Middelburg - bestaande uit de Lokale Partij Middelburg (LPM), CDA, VVD en SGP - in zijn beleidsakkoord veel gevoelige dossiers voor zich uit heeft geschoven, die toch juist voor extra inkomsten kunnen zorgen. Zo is bebouwing van het groene gebied Cleene Hooge uitgesteld, net als een nieuw industrieterrein bij de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland.