Zeeland wordt wakker: rioolwarmte in Goes, bezuinigingen in Middelburg en strandje Hansweert

Het appartementencomplex in Goes dat verwarmd wordt met rioolwater. (foto: Omroep Zeeland)

Rioolwarmte Goes

Nieuwe appartementen in Goes worden verwarmd met rioolwater. Gisteren was er een kijkdag voor belangstellenden in de technische ruimte van het bijzondere project aan het Hollandiaplein.

Stadskantoor Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bezuinigingen in Middelburg

Middelburgers zetten zich schrap voor ingrijpende bezuinigingen die het nieuwe college vandaag presenteert. De bezuinigingen zijn nodig om de begroting voor dit lopende jaar alsnog sluitend te krijgen. Middelburg heeft een schuld van 260 miljoen euro.

Strandje van Hansweert (foto: Omroep Zeeland)

strandje Hansweert

Inwoners van Hansweert kunnen eindelijk naar hun eigen strandje. Het zandstrandje in de Westerschelde wordt deze week aangelegd aan de Werfdijk.

Wolken boven Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Weer

Vandaag begint de dag bewolkt, maar overwegend droog. Vanmiddag krijgt de zon zo nu en dan ruimte om door te breken, maar met een matige tot vrij krachtige noord- tot noordwestenwind wordt het maximaal een graad of 18.