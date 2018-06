Vakbonden voeren actie bij Yara voor één cao

Vakbonden voor de poort bij Yara. (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn inmiddels vier onderhandelingsrondes geweest voor één én een betere cao, maar Yara en de vakbonden CNV en FNV komen er niet uit. Belangrijke punten voor de vakbonden zijn vermindering van de werkdruk en gelijke regels en plichten voor alle medewerkers.

Volgens de vakbonden is dat laatste nu niet het geval omdat niet alle medewerkers onder de cao vallen. "Waarom dat zo is, is voor ons niet te begrijpen en kan Yara ook niet uitleggen. Dat is er de afgelopen jaren zo ingeslopen", vertelt Tjelil Tjoban van vakbond FNV, die vanochtend aan de poort staat bij Yara.

Informeren en uitleggen

Tjoban noemt de verschillen tussen wat Yara wil en wat de vakbonden willen veel te groot, daarom lukt het niet om om tot een cao te komen. "Soms voel je je boos of machteloos", vertelt Harald Verhelst, werknemer van Yara en kaderlid van de FNV. "Je verwacht van Yara als goede werkgever dat ze snel stappen wil nemen in onderhandelingen, dat blijft nu achter. Dat zijn we niet gewend."

Personeelsleden komen vanochtend bij aankomst bij Yara eerst mensen van de vakbond tegen. Tjoban: "Wij willen de werknemers informeren over de stand van zaken na vier onderhandelingsrondes en ons verhaal nog eens aan ze uitleggen." Om vijf uur vanmorgen was de eerste bijeenkomst, de laatste is om 13.00 uur.

Faillissement van onderaannemer

Het is niet de eerste staking bij Yara van het afgelopen jaar. Tientallen Roemeense werknemers van een onderaannemer van Yara hebben in oktober bijna een week lang geprotesteerd voor de poorten van het bedrijf in Sluiskil omdat ze niet uitbetaald kregen na het faillissement van die onderaannemer.

