Kop-staartbotsing op de Tractaatweg

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 7.50 uur net voorbij de stoplichten bij Westdorpe. Een automobiliste zag twee voorgaande auto's over het hoofd en knalde achterop.

Twee gewonden

De bestuursters van de middelste en achterste auto raakten gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de voorste auto kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De beschadigde auto's worden op een later moment weggesleept.

Bij de botsing waren drie auto's betrokken. (foto: Omroep Zeeland)

De weg werd in beide richtingen afgezet in verband met onderzoek van de Verkeersongevallenanalyse. Het verkeer werd omgeleid via Axel. Er ontstond al snel een file van zo'n drie kilometer. Rond 10.00 uur werd de weg weer vrijgegeven.