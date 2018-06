Deel van Wmo-vervoer in Zeeland plat door storing

Mensen bij een bushalte (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

"Mensen kunnen wel naar ons bellen, maar we verstaan ze heel moeilijk", vertelt Simon van Hoeve, directeur van de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland. "Daarnaast gaat het contact met onze chauffeurs ook via dit net, waardoor we onze chauffeurs nu slecht kunnen aansturen."

Alleen bellen als het dringend is

Van Hoeve raadt mensen aan om vandaag alleen te bellen als het écht dringend is. "We proberen het op te lossen, maar we kunnen weinig garanderen."

Simon van Hoeve van de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland over storing

De gemeentelijke vervoerscentrale regelt in heel Zeeland het Wmo-vervoer. Het Wmo-vervoer is voor mensen die slecht ter been zijn en daardoor niet met het openbaar vervoer kunnen. Het betreft vooral oudere mensen, maar ook mensen met een geestelijke beperking. Van Hoeve: "Wij rijden zo'n 2.000 ritten per dag en vervoeren ongeveer 1.600 scholieren voor het speciaal onderwijs."

Storing haltetaxi

De storing heeft niet alleen gevolgen voor het Wmo-vervoer. Ook mensen die met een haltetaxi willen bestellen, moeten dat via de centrale doen. De haltetaxi rijdt normaal gesproken op trajecten of momenten waarop de gewone bus niet rijdt. De haltetaxi rijdt niet via een dienstregeling, maar moet vooraf gereserveerd worden.

De storing heeft gevolgen voor alle klanten van zakelijke klanten die van DELTA glasvezeldiensten afnemen. Internet, telefonie en datadiensten zijn daardoor niet stabiel en kunnen dus van tijd tot tijd onderbroken worden. het probleem is bekend bij DELTA en er wordt gezocht naar een oplossing.