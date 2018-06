Jesper Jobse naar finale WK basketbal 3x3

Jesper Jobse (foto: Orange Pictures)

De finale is later vandaag, Nederland speelt dan tegen Servië. Dat was ook vorig jaar de tegenstander in de finale. Toen verloor Nederland met 21-18.

Olympische Spelen is het ultieme doel

Basketbal 3x3 wordt gespeeld op een half basketbalveld, met één bucket en drie tegen drie spelers. De wedstrijdjes duren tien minuten of eindigen met een 'sudden death' wanneer er 21 punten zijn bereikt.

Op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 staat 3x3 basketbal voor het eerst op het programma. Deelname daar is voor Jobse het ultieme doel.

