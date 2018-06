Heb jij overal bereik? De provincie wil weten waar je nul streepjes hebt...

"Het is van groot belang dat mobiele bereikbaarheid in Zeeland geen issue meer is", legt dagelijks provinciebestuurder Jo-Annes de Bat uit. Veel mensen hebben geen vaste telefoon meer en als het gaat om veiligheidswaarschuwingen heb je een mobieltje nodig, zoals bij de alarmeringsdienst NL-Alert van de hulpdiensten.

Hadden de maatregelen wel effect?

Er zijn volgens De Bat na het vorige onderzoek maatregelen genomen door providers en nu wil de provincie weten of die maatregelen wel effect hebben gehad. "Hebben de providers gedaan wat we eerder hebben afgesproken en hebben ze ingespeeld op de problemen die naar voren kwamen? Zo niet, dan is er aanleiding om opnieuw met hen in gesprek te gaan", aldus De Bat.

Ze maken zich in die zin ook niet altijd even druk over een provincie als Zeeland." Gedeputeerde Jo-Annes de Bat over telecomproviders

Meten is weten zegt De De Bat: "Providers zijn grote organisaties en die hebben heel veel aan hun hoofd. Ze maken zich in die zin ook niet altijd even druk over een provincie als Zeeland." Toch hoopt de provincie met de objectieve gegevens van het onderzoek de providers te bereiken. "We weten dat er maatregelen zijn getroffen in de gebieden waar het bereik echt niet goed was. Maar dat betekent niet dat alles daarmee ook direct geregeld is. En dat is ook wat we zeker nu willen checken."

Op zoek naar de plaatsen met slecht bereik

Drie jaar geleden deden bijna 2300 mensen mee met de vorige enquête van de provincie. Het onderzoek begint nu net als drie jaar geleden met een enquête. Die is vanaf vandaag in te vullen op de site van de provincie. Dan kom je uit bij een kaart waarop je de locatie kan aangeven en vragen over het bereik op die plek kan invullen.

Uit de enquête komt een top twintig naar voren van plaatsen met de slechtste mobiele dekking. Op die plekken gaat een gespecialiseerd Duits bedrijf metingen doen om te zien hoe het nu precies gesteld is met het bereik op die locatie. Met die gegevens stapt de provincie naar de drie grote providers: KPN, Vodafone en T-Mobile.

Welkom in Kats (foto: Omroep Zeeland)

Uit het vorige onderzoek van de provincie en een onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat Zeeland nog genoeg plekken kent met een slechte of matige dekking. Het is nu dus de vraag of op die plekken het bereik is verbeterd.

Naar de andere kant van de dijk om te bellen

Een van die plekken waar het bereik beter kan is Kats. Inwoners moeten soms naar de andere kant van het dorp of op de dijk gaan staan om te kunnen bellen. Markus Merting woont in Kats en hij zei in 2015 dat hij op vakantie in de jungle van Indonesië meer bereik had dan thuis. Dat is de afgelopen jaren niet verbeterd, zegt hij. En zijn eigen bedrijf lijdt eronder.

Marian Borggreve-Tazelaar woont ook in Kats en sluit zich hierbij aan. Door de slechte bereikbaarheid is het voor haar onmogelijk om zich aan te melden voor HartveiligWonen en ook de controleberichten van NL-Alert komen niet bij haar binnen. Dat betekent dat ze in een noodsituatie niet of later geïnformeerd wordt dan zou kunnen.

