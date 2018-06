Bashar is al zes jaar kapper en leert nu hoe hij vrouwen moet knippen

Dit zijn de helden van het MBO (foto: Bart van der Putten)

Bashar is één van de achttien leerlingen van onderwijsinstelling Scalda die genomineerd is voor het project Helden en Heroes. De school zet studenten met een bijzonder verhaal in het zonnetje.

Held: Bashar

Helden zijn volgens Scalda de leerlingen die ondanks veel tegenslag toch een mbo-opleiding volgen. Zoals de 23-jarige Bashar Seif Eddin. Hij is met zijn familie drie jaar geleden uit Syrië gevlucht. In zijn thuisland was hij barbier en nu volgt hij bij Scalda de kappersopleiding.

Helden: Nigel en Anjana

Twee andere helden zijn het stelletje Nigel Kuijl en Anjana Gort uit Westkapelle. Anjana zit sinds kort in een rolstoel vanwege een ziekte waarvan doktoren nog niet precies weten welke ziekte het is. Eerder kampte ze met de eetstornis Anorexia.

Artsen zeiden tegen mijn ouders dat ze er rekening mee moesten houden dat ik niet beter zou worden" Anjana, leerling Scalda

Die ziekte overwon ze met behulp van een hulphond. "Artsen zeiden tegen mijn ouders dat ze er rekening mee moesten houden dat ik niet beter zou worden. Ik vond het zo erg dat ik mijn ouders zoveel verdriet deed. Uiteindelijk kreeg ik een hulphond en die heeft me er bovenop gebracht." Ondanks alles wat haar is overkomen, wil ze op Scalda toch haar VWO-diploma (VAVO-opleiding) halen en leidt ze nu zelf hulphonden op. Haar vriend Nigel steunt haar in alles.

Wat zijn heroes?

De heroes zijn de leerlingen die uitblinken in hun opleiding. Ze hebben meegedaan aan vakwedstrijden voor het MBO, zoals Skills Heroes. Zo is Ike Vermeulen Nederlands kampioen CAD-tekenen en werd Jeffrey Buijl benoemd tot 'beste commis' (beste aankomende kok) tijdens de gerenommeerde Nederlandse Bocuse d'Or wedstrijd.

De Helden en Heroes zijn aangedragen door docenten, familie of klasgenootjes. Het is geen wedstrijd, deze periode worden de genomineerden op Scalda geëerd met filmpjes en foto's op school en Social Media. Volgens Dieuwertje Gillissen van Scalda is het belangrijk dat dit gebeurt. Het project is vier jaar geleden in het leven geroepen om het imago van het MBO te verbeteren. "We hebben zoveel talent in huis en echte doorzetters. Dat willen we aan de buitenwereld laten zien!"

