Serven verpesten opnieuw feestje Jobse

De Vlissingse basketballer Jesper Jobse is er in Manilla met het Nederlands team niet in geslaagd de wereldtitel basketbal 3x3 te veroveren. Nederland verloor net als vorig jaar in de finale van Servië, met 16-13.

Jesper Jobse (foto: Omroep Zeeland (archief)) Nederland stond vrijwel de gehele finale op voorsprong, maar zag de Serven in de laatste anderhalve minuut langszij komen en afstand nemen. Olympische Spelen is het ultieme doel Basketbal 3x3 wordt gespeeld op een half basketbalveld, met één bucket en drie tegen drie spelers. De wedstrijdjes duren tien minuten of eindigen met een 'sudden death' wanneer er 21 punten zijn bereikt. Op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 staat 3x3 basketbal voor het eerst op het programma. Deelname daar is voor Jobse het ultieme doel. Lees ook: Jesper Jobse naar finale WK basketbal 3x3