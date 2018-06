Middelburgers voelen geldtekort gemeente in de eigen portemonnee

De meest in het oog springende verhoging is die van de onroerendezaakbelasting (ozb). Alle Middelburgers moeten samen in totaal 1 miljoen euro per jaar gaan betalen. Gemiddeld komt dat neer op twee tientjes per bewoner per jaar. Het zullen vooral de huiseigenaren zijn die moeten bijbetalen, huurders zijn waarschijnlijk wat dat betreft in verhouding goedkoper uit.

'Laatste redmiddel'

"Dit was echt het laatste redmiddel", zegt wethouder Johan Aalberts. "Dit is een pijnlijke maatregel, maar we zagen geen andere mogelijkheid om de gemeentebegroting sluitend te krijgen."

De begroting van de gemeente Middelburg werd vorige maand afgekeurd door de provincie. Dat was de eerste keer in de geschiedenis van de Provincie Zeeland. Middelburg moet voor de zomervakantie alsnog een sluitende begroting opstellen.

Schuld van 260 miljoen euro

Middelburg heeft een schuld van 260 miljoen euro. De gemeente moet vier jaar lang 9 miljoen euro per jaar vandaan halen om de begroting sluitend te krijgen. Dat betekent dat er meer dan 2 miljoen euro per jaar bij moet komen door hogere belastingen en bezuinigingen.

Abdij, Oostkerk en deel van Middelburg, gezien vanuit de Lange Jan (foto: J . Huizinga uit Reimerswaal)

Om de begroting sluitend te krijgen gaan er niet alleen belastingen omhoog, er wordt ook flink bezuinigd. Vooral in het sociale domein wordt er flink gesneden. Daaronder vallen onder meer allerlei soorten hulpmiddelen, de ouderenzorg, de jeugdzorg en uitkeringen.

Overzicht kwijt

Volgens Aalberts is de gemeente het overzicht kwijt. "We lijken de financiële controle op het sociale domein helemaal kwijt te zijn", zei hij vanmiddag tijdens het persoverleg. Binnen paar maanden moet er een plan komen om de problemen op dat vlak op te lossen.

"We geven hier in Middelburg 4 tot 5 miljoen euro per jaar extra uit, ten opzichte van het budget dat we hiervoor ontvangen vanuit Den Haag", aldus Aalberts. "Daar gaan we nu mee stoppen, we zullen die uitgaven moeten terugdringen." Waar dan precies op bezuinigd moet worden kan hij nog niet zeggen.

De wapperende vlag van de gemeente Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

Voor de bekendmaking van deze belastingverhogingen en bezuinigingen werd nog even gespeculeerd over het onder toezicht stellen van de gemeente door het Rijk. Dan zou Middelburg een zogeheten artikel 12-gemeente worden, vernoemd naar het 12e artikel uit de Financiële-verhoudingswet.

'Artikel 12 nog niet in zicht'

Daarin is vastgelegd onder welke voorwaarden noodlijdende gemeenten extra geld van het Rijk krijgen, maar volgens Aalberts is daar nog geen sprake van. "Artikel 12 is zeker nog niet in zicht", aldus de wethouder.

Naast alle bezuinigingen zijn er ook posten waar juist meer geld naar gaat. Zo is er wél extra geld voor het zwembad in Arnemuiden. "Dat is het terugdraaien van een eerdere bezuiniging", aldus Aalberts. "En zo zijn er meer voorzieningen die we gewoon blijven subsidiëren en ik denk dat we als Middelburger echt trots mogen zijn op de voorzieningen die we hebben."

