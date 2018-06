Haperende telefoons en computers bij Zeeuwse bedrijven

Internetkabel voor computer met zwart scherm (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de zakelijke klanten die gebruik maken van glasvezeldiensten. Maar niet alle DELTA-klanten hebben er evenveel last van, zegt DELTA-woordvoerder Mariska van der Hulst. "Er is geen peil op te trekken, de ene klant heeft er nauwelijks last van en de ander heeft er wel veel last van."

Oorzaak niet gevonden

De storing is vanmorgen rond 09.30 uur begonnen en nog altijd is de oorzaak niet gevonden. DELTA voert stapsgewijs tests uit die mogelijke oorzaken uitsluiten, totdat er nog maar één mogelijke oorzaak over is. Maar vooralsnog is die oorzaak nog niet gevonden.

Van der Hulst kan dan ook geen prognose geven voor hoe lang dit nog gaat duren. "Voor hetzelfde geld is de oorzaak met de eerstvolgende test gevonden, maar het kan ook nog uren duren."

Wmo-vervoer

Een van de getroffen DELTA-klanten is de gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland, die in heel Zeeland de haltetaxi's en het Wmo-vervoer regelt. Die centrale is al de hele dag slecht te bereiken door de storing.

