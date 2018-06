Man rijdt kind aan tijdens parkeren auto

Kind gewond na aanrijding in Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Het slachtoffer werd door de auto geraakt toen een automobilist zijn auto wilde parkeren in een parkeervak. De bestuurder van de auto hoorde plots geschreeuw, waarna hij zijn auto achteruit reed. Het driejarige slachtoffer moest in het ziekenhuis worden onderzocht op inwendig letsel. Over de aard van zijn verwondingen is niks bekend.

In eerste instantie werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze hoefde niet meer in actie te komen.