Belgische aanpak meeuwenoverlast jaagt de dieren naar Zeeland

Brutale meeuw steelt haring (foto: Ron Buijtenhek)

Net als in Zeeland veroorzaken meeuwen in Vlaanderen overlast doordat ze vuilniszakken open pikken en op huizen en auto's poepen. Daarom sporen Vlaamse gemeenten nesten op met drones, en stoppen ze zelfs anticonceptiemiddelen in het voer van de dieren.

Bewoning en industrie

Volgens Koen van Muylem van het Vlaams Instituut voor natuur- en Bosonderzoek kun je het de dieren eigenlijk niet kwalijk nemen. "Hun natuurlijke leefomgeving wordt steeds meer ingenomen door bewoning en industrie. Daardoor slaan de dieren op de vlucht en trekken ze dus ook naar steden."

Bebouwing en industrie verjagen meeuwen uit hun natuurlijke leefomgeving (foto: Gerard Maas uit Yerseke)

Door die toenemende bebouwing zijn er steeds minder vlakke terreinen voor de meeuwen om op te broeden, dus zoeken ze steeds vaker de platte daken in de stad op om daar hun eieren te leggen, die ze vervolgens fel verdedigen tegen onder meer menselijke 'indringers'. Daardoor wordt volgens Van Muylem de overlast in de steden de laatste jaren steeds erger.

ITEM Meeuwen Vlaanderen Zeeland

In die Belgische steden worden daarom maatregelen genomen om de dieren daar weg te jagen, dus trekken ze verder, onder meer naar Zeeland. Paradoxaal genoeg werken al die Belgische maatregelen aan de ene kant niet en aan de andere kant juist weer té goed.

Waterbed-effect

Het werkt niet in de zin dat al die verjaagde meeuwen ergens anders hun heil zoeken, waaronder dus in Zeeland. Dat wordt ook wel het waterbed-effect genoemd; je duwt het op de ene plek omlaag, maar daardoor gaat het waterbed op andere plekken juist omhoog.

Tegelijkertijd werken al die maatregelen ook te goed, want er zitten nu zo weinig meeuwen in delen van België dat het tegen de Europese regels indruist. In de nieuwste Rode Lijst van Vlaanderen krijgen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw het label 'bijna in gevaar'.

Stoppen met maatregelen

Of de Belgen het nu willen of niet, ze moeten nu wel stoppen met de maatregelen om de meeuwen te verjagen. Sterker nog, ze moeten nu de vogels gaan beschermen.

Brutale meeuw in Brouwershaven neemt een hap van een ijsje (foto: Geert van der Wielen uit Zierikzee)

In Zeeland heeft vooral de gemeente Goes veel maatregelen genomen om meeuwenoverlast tegen te gaan. Met het verstrekken van gratis netten die bewoners over hun platte daken konden spannen, wilde de gemeente voorkomen dat de vogels zich daar zouden nestelen.

Kleine groep zeer brutale individuen

Overigens blijkt uit recent onderzoek dat lang niet alle meeuwen voor overlast zorgen. Vooral wat betreft het stelen van voedsel is het een kleine groep zeer brutale individuen die het aanzien van de soort voor de rest van hun soortgenoten verpesten. Een beetje zoals bij groepen mensen dus.

Volgens Van Muylem heb je die overlast voor een groot deel ook zelf in de hand. "Voor een deel kun je het voorkomen door geen afval te laten slingeren en de dieren niet voeren."

'Geef de dieren een plek'

Maar de oplossing komt volgens hem door de dieren weg te jagen, want daarmee wordt het probleem alleen verplaatst. "Wat je zou moeten doen is de dieren een plek geven buiten de stad om rustig te broeden."

