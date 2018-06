Welk zandkasteel kan het langste de golven weerstaan?

Er deden dit jaar 32 teams van acht tot tien kinderen van verschillende basisscholen uit Vlissingen mee aan de strijd om het stevigste zandkasteel. Gewapend met alleen een schep gingen zij de strijd met elkaar aan. Zodra de kastelen af waren, werd er een vlag op het hoogste punt geplaatst en afgewacht welke van de kastelen het langst bestand bleef tegen het wassende water.

Meteen na het startsignaal begonnen de kinderen te scheppen. Er werd druk overlegd en gezorgd voor een goede sfeer, want ook voor de beste samenwerking was er een prijs. Die werd gewonnen door Team Ichtus Vissen van de Ichtusschool.

Serieuze jury

De derde prijs die vergeven werd was voor het mooiste bouwwerk. Een speciale jury gaf uiteindelijk de meeste punten aan Team Kastelenbouwers van Het Vlot. "We zijn met z'n drieën", legt Quint uit. Hij neemt zijn taak als jurylid erg serieus. "Ik heb al opgeschreven dat één team te laat is begonnen. En een ander team begon juist al, terwijl het nog niet mocht."

Blijft die vlag staan of niet? Spannend! (foto: Omroep Zeeland)

Het is natuurlijk niet alleen plezier dat de klok slaat bij The Battle of the Beach, er moet ook iets geleerd worden. Namelijk hoe krachtig het water is en nut en noodzaak van dijken en duinen. "Dat is belangrijk omdat we in Nederland bijna allemaal onder de zeespiegel wonen", zegt Joséphine van Belzen van Waterschap Scheldestromen. "Ze leren in gastlessen dat er dijken en duinen nodig zijn om ons te beschermen tegen het water."

Vreugdedans

De leerlingen van het Bob de Bouwer team konden hun geluk niet op. Na het eerste gejuich, was het tijd voor een langdurige vreugdedans om alle spanningen eruit te dansen. De reden van hun succes was volgens hen zelf heel simpel: "Een brede berg zand en veel plezier."