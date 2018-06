Krijgt Kats misschien toch weer een schooltje?

De in 2013 gesloten basisschool in Kats (foto: Omroep Zeeland)

Daarom heeft een delegatie uit Kats onder leiding van Jan Schuurman Hess vanmiddag een petitie ingediend aan de onderwijscommissie in de Tweede Kamer om in meer dorpen een schooltje open te kunnen houden.

Er komt binnenkort een wetsvoorstel van VVD in Tweede Kamer waarin ruimte moet worden gemaakt om makkelijker een school op te kunnen richten. De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen vindt dit een mooi moment om ook meer ruimte te maken voor het oprichten van kleine scholen.

In een brief aan de onderwijscommissie in de Tweede Kamer schrijft de Katse Schoolvereniging dat ze willen dat een lopende proef wordt uitgebreid. In het Groningse Westerbroek loopt namelijk een onderwijsexperiment waardoor in dat dorp toch een kleine school open kan blijven. Het idee van die Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen is ontwikkeld in Kats. In dat plan was sprake van zeven samenwerkende kleine scholen, verspreid door het land, waaronder die in Kats.

De staatssecretaris ging daar niet helemaal in mee en maakte het experiment in één school mogelijk. De vereniging hoopt nu dat die proef alsnog wordt uitgebreid naar meer dorpen, waaronder Kats. Volgens de Katse Schoolvereniging levert het project in Westerbroek een groeiende school op met veel perspectief.

De school in Kats werd zes jaar geleden gesloten. Daardoor zijn volgens Schuurman Hess veel gezinnen met kinderen verhuisd naar andere dorpen op Noord-Beveland of naar Goes. Hij zegt dat het onzin is dat een heropende school in Kats een bedreiging zal gaan vormen voor andere basisscholen op het eiland. "De opheffingnorm op Noord-Beveland is 23 leerlingen. Scholen in Wissenkerke, Colijnsplaat en Kortgene halen die 23 leerlingen altijd wel".

De Tweede Kamer praat op 27 juni over de petitie van Schuurman Hess en zijn delegatie.

Lees ook: