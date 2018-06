OM onderzoekt fouten bij zeedijk Perkpolder

Kaart van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Na de zomer van 2017 hoorden omwonenden dat de grond waarmee de nieuwe zeedijk is aangelegd niet aan de eisen voldoet. Zo werden tijdens metingen stoffen aangetroffen die niet in de grond hadden mogen zitten. Uit voorzorg gaf Rijkswaterstaat onderzoeksinstituut Deltares en het RIVM opdracht te onderzoeken of omwonenden risico hebben gelopen en te kijken of de dijk wel aan de veiligheidseisen voldoet.

'Hoe kan het in godsnaam?'

Paul Weemaes van Waterschap Scheldestromen wilde weten 'hoe het in godsnaam 'zo ver heeft kunnen komen. "Na het stoppen van de veerdienst is afgesproken dat we miljoenen zouden investeren in Perkpolder. Waarom dan vuile grond gebruikt in plaats van schone grond?"

Jos Geluk van Rijkswaterstaat gaf toe dat er iets heel erg is misgegaan. "Het is beleid om grond als dat mogelijk is te hergebruiken. Die moet aan voorwaarden voldoen. Nu blijkt dat het niet aan die eisen voldoet. De etiketten bij de grond klopten niet. Daarom doet het Openbaar Ministerie nu strafrechtelijk onderzoek naar wie hiervoor verantwoordelijk is."

Geïrriteerde luchtwegen, ogen en huid

Volgens Deltares en het RIVM lopen omwonenden op dit moment geen gezondheidsrisico's omdat de vervuilde grond in de dijk is afgedekt met een dikke laag klei. Tijdens de aanleg waren er beperkte risico's. Omwonenden en passanten die in contact kwamen met stof van de vervuilde grond kunnen tijdelijk last hebben gehad van geïrriteerde luchtwegen, ogen en huid.

