Te veel winkels in Zeeland; Wat nu?

Een winkelstraat in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De provincie laat het onderzoek doen omdat de Rijksoverheid daarvoor opdracht heeft gegeven. Net als in de rest van Nederland heeft Zeeland te veel vierkante meter winkeloppervlakte. Dat kan volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat schadelijk zijn voor binnensteden. Ook neemt de behoefte aan fysieke winkels af omdat steeds meer mensen hun spullen online kopen. Daarom gaat de provincie nu in beeld brengen welke winkelgebieden veel mensen trekken en welke gebieden minder populair zijn.

Winkelgebieden anders inrichten

Met de resultaten van het onderzoek gaan de provincie en de Zeeuwse gemeenten bekijken hoe winkelgebieden anders kunnen worden ingericht. "Dat zou gevolgen kunnen hebben voor winkels die in de straten net buiten het winkelcentrum zijn gevestigd", zegt De Bat. "De vraag is of zij daar kunnen blijven. We moeten zorgen voor minder vierkante meters aan winkels in Zeeland. Maar wat er overblijft, moet wel bloeien en bruisen."

Soortgelijke onderzoeken zijn ook in de andere delen van Nederland gedaan. Het Zeeuwse onderzoek begint deze zomer en eind dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

ITEM Onderzoek koopstromen