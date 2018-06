Juist meer zorgen over vervuilde grond Perkpolder

Schip vaart voorbij westelijke Perkpolder (foto: OZ)

Strafrechtelijk onderzoek

Voor de dijk is zogenoemde thermisch gereinigde grond gebruikt. Dat is grond die onder hoge temperaturen voor het grootste deel schoongemaakt wordt. Maar bij de grond die in Perkpolder is gebruikt is er iets misgegaan. Uit onderzoek blijkt dat er te hoge concentraties calcium, te hoge ph-waarden en metalen zoals benzeen en chroom zijn achtergebleven in de grond. Het Openbaar Ministerie stelt een strafrechtelijk onderzoek in om te kijken hoe dat kan.

Deltares en het RIVM hebben op verschillende plekken metingen gedaan om te kijken of omwonenden risico's lopen of hebben gelopen. De vervuilde grond is nu afgedekt met een dikke laag klei. Daarom zijn er volgens de onderzoekers nu geen gezondheidsrisico's.

Maar dat neemt de zorgen van de omwonenden allerminst weg. Want de onderzoekers vertelden ook dat er in de kwelsloot achter de dijk ook verhoogde concentraties vervuiling zijn aangetroffen. Bovendien zijn er ook geruchten dat het giftige GenX in de grond zou zitten en mogelijk in het grondwater terecht is gekomen. Of dat echt zo is, wordt de komende weken nog onderzocht.

Onrust

Vooral de vervuiling in de kwelsloot zorgde voor onrust op de informatieavond. Mensen vragen zich af of ze hun hond nog wel in het water kunnen laten zwemmen. Deltares en het RIVM verzekerden dat de sloot niet voor gevaar zorgt, maar veel omwonenden geloven dat niet. "Mijn hond zwemt er vaak in", zei een aanwezige. "Straks heb ik pech en gaat mijn hond dood."

Golfbaan

Het gemeentebestuur van Hulst was ook aanwezig op de informatieavond. De burgemeester en de wethouders zeggen eerst alle informatie goed op een rij te willen zetten voor ze met een reactie komen. Hulst heeft plannen om de westelijke Perkpolder op te hogen met grond van industriële klasse en daar een golfbaan op aan te leggen. Die grond is ook licht vervuild. Maar vanwege de commotie over de vervuilde dijk bij Perkpolder ligt dat plan voorlopig stil.