Stacaravans Veerhoeve weg, vaste gasten woedend op eigenaar

Het besluit komt hard aan bij de vaste gasten. "We hebben net een nieuwe stacaravan gekocht. Al ons geld zit er in. Wat moeten we nu?", verzucht Ria van de Wouw. Ria en haar man hebben geen enkel begrip voor het besluit van Blom. "Hij heeft ons niks gevraagd. We hadden mee kunnen denken over een oplossing, maar het enige dat we horen is: jullie moeten weg."

Blom heeft de huidige campinggasten toegezegd te zullen meehelpen met het zoeken van een oplossing. "We gaan proberen de stacaravans op andere campings onder te brengen."