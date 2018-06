Afval scheiden loont, ook in de portemonnee

Zo hanteert Schouwen-Duiveland sinds begin dit jaar Diftar, het systeem waarbij de vervuiler betaalt. Sinds de invoering is de hoeveelheid restafval bij die gemeente met de helft verminderd. "Dat hadden we in dit tijdsbestek niet verwacht", zegt wethouder Ankie Smit. "We hadden gedacht maximaal 40 procent minder restafval te gaan verwerken, maar het is meer dan de helft. In 2017 hadden we acht miljoen kilo restafval op Schouwen-Duiveland, dit jaar komen we op rond de vier miljoen kilo uit. De inwoners van ons eiland mogen trots zijn."

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. De inwoner betaalt een basisbedrag afvalstoffenheffing. De inwoner betaalt extra voor het aantal keren dat de grijze container aan de weg wordt gezet. Iemand die zijn afval goed scheidt, betaalt dus minder afvalstoffenheffing.

In Goes is ook gekozen voor Diftar. Deze weken worden de grijze en groene rolemmers vervangen. Alle nieuwe grijze emmers zijn voorzien van een code die wordt gescand op het moment dat de bak wordt geleegd, want de vervuiler betaalt.

Nog wel vraagtekens

"Een systeem dat de inwoners van Goes wel zien zitten, maar nog wel vraagtekens bij hebben", zegt wethouder Loes Meeuwisse van de gemeente Goes. "Daarom houden we ook informatiebijeenkomsten en starten we met een proef van een half jaar om alle vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen."

Vanaf 1 januari 2019 gaan inwoners van de gemeente Goes apart betalen voor het legen van de grijze container met restafval. Dat betekent dat vanaf dat moment het basisbedrag van de afvalstoffenheffing omlaag zal gaan. Per keer dat de grijze bak wordt geleegd, betaalt men vier euro. De afrekening volgt vervolgens in 2020, dus achteraf.

"Op dit moment zitten we op 250 kilo restafval per inwoner per jaar. Dat moet gewoon omlaag", vervolgt Meeuwisse. "Ik heb aan een proef meegedaan om het afval beter te scheiden en kwam behoorlijk lager uit. Als ik dat kan, moeten de inwoners van onze gemeente dat ook kunnen." De gemeente heeft wel bepaald dat het ophalen van minimaal vijf keer restafval wordt berekend.

Bezig met betere afvalscheiding

Alle Zeeuwse gemeenten zijn bezig met betere afvalscheiding. Maar niet iedere gemeente heeft al een beslissing genomen. Noord-Beveland, Sluis, Veere en Borsele zijn met een onderzoek bezig. In diverse andere gemeenten lopen proeven (Vlissingen, Terneuzen). Hulst en Tholen halen nog maar eens in de vier weken het restafval op. Middelburg en Reimerswaal hebben interesse in het diftar-systeem, Kapelle heeft dat systeem al ingevoerd in 2016.

